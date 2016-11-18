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15 марта, 19:03 • 108512 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148119 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126496 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119813 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106547 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102279 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96322 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Шиитские бойцы захватили в Ираке аэропорт - СМИ

Шиитские бойцы захватили в Ираке аэропорт - СМИ

Киев • УНН

 • 7657 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бойцы шиитского формирования "Хашды Шаби" взяли под контроль аэропорт, контролируемого террористами "Исламского государства" города Талль-Афар в Ираке и готовятся войти в населенный пункт, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Утверждение представителей Багдада по поводу того, что шиитские бойцы не войдут Талль-Афар оказались ложью", - отметил депутат парламента Курдской региональной администрации Ирака Айдын Маруф.

По его словам, 11 тыс. шиитов находятся в трех километрах от Талль-Афар. Они уже взяли под контроль аэропорт и продолжают продвигаться к центру населенного пункта.

Депутат также отметил, что боевики террористической группировки "Исламское государство" используют 50 тыс. жителей Талль-Афара качестве "живого щита", не позволяя им покинуть город.

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