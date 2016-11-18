Шиитские бойцы захватили в Ираке аэропорт - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бойцы шиитского формирования "Хашды Шаби" взяли под контроль аэропорт, контролируемого террористами "Исламского государства" города Талль-Афар в Ираке и готовятся войти в населенный пункт, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Утверждение представителей Багдада по поводу того, что шиитские бойцы не войдут Талль-Афар оказались ложью", - отметил депутат парламента Курдской региональной администрации Ирака Айдын Маруф.
По его словам, 11 тыс. шиитов находятся в трех километрах от Талль-Афар. Они уже взяли под контроль аэропорт и продолжают продвигаться к центру населенного пункта.
Депутат также отметил, что боевики террористической группировки "Исламское государство" используют 50 тыс. жителей Талль-Афара качестве "живого щита", не позволяя им покинуть город.