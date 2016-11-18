Шиїтські бійці захопили в Іраку аеропорт – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бійці шиїтського формування “Хашди Шабі” взяли під контроль аеропорт, контрольованого терористами "Ісламської держави" міста Талль-Афар в Іраку і готуються увійти у населений пункт, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Твердження представників Багдада з приводу того, що шиїтські бійці не увійдуть Талль-Афар виявилися брехнею”, — зазначив депутат парламенту Курдської регіональної адміністрації Іраку Айдин Маруф.
За його словами, 11 тис. шиїтів знаходяться у трьох кілометрах від Талль-Афар. Вони вже взяли під контроль аеропорт міста і продовжують просуватися до центру населеного пункту.
Депутат також зауважив, що бойовики терористичного угрупування “Ісламська держава” використовують 50 тис. жителів Талль-Атара як “живий щит”, не дозволяючи їм покинути місто.