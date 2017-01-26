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Поклонники актрисы Мэри Тайлер Мур возлагают цветы к ее звезде на Аллее славы

Поклонники актрисы Мэри Тайлер Мур возлагают цветы к ее звезде на Аллее славы

Киев • УНН

 • 12063 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Поклонники американской актрисы Мэри Тайлер Мур, которая умерла вчера, несут цветы к ее звезде на Аллее славы в Голливуде, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Люди почтили память актрисы, скончавшейся накануне в госпитале Коннектикута в возрасте 80 лет.

Мэри Тайлер Мур известна по популярному американскому комедийному телесериалу, в котором она играла мере Ричардс, одинокую женщину бальзаковского возраста, которая работает на радиостанции в Миннеаполисе. Сериал транслировался на телеканале CBS с 1970 по 1977 год.

Сериал выходил в течение семи сезонов. Журнал Time назвал его одним из 17 шоу, которые "изменили телевидение".

Также актриса снималась в фильмах "Обычные люди", "Шесть недель", "Финнеган начинает сначала" и "Лучший год". За свою карьеру она получила семь премий "Эмми" и три "Золотых глобуса". Ее также номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Обычные люди".

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