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Шанувальники актриси Мері Тайлер Мур покладають квіти до її зірки на Алеї слави

Шанувальники актриси Мері Тайлер Мур покладають квіти до її зірки на Алеї слави

Київ • УНН

 • 12063 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Шанувальники американської актриси Мері Тайлер Мур, яка померла вчора, несуть квіти до її зірки на Алеї слави у Голлівуді, передає УНН з посиланням на ABC News. 

Люди вшановують пам'ять актриси, яка померла напередодні у госпіталі Коннектикуту у віці 80 років.

Мері Тайлер Мур відома за популярним американським комедійним телесеріалом, в якому вона грала Мері Річардс, самотню жінку бальзаківського віку, яка працює на радіостанції в Міннеаполісі. Серіал транслювавася на телеканалі CBS з 1970 по 1977 рік.

Серіал виходив протягом семи сезонів. Журнал Time назвав його одним з 17 шоу, які “змінили телебачення”.

Також актриса знімалася у фільмах “Звичайні люди”, “Шість тижнів”, “Фіннеган починає спочатку” і “Найкращий рік”. За свою кар’єру вона отримала сім премій “Еммі” і три “Золотих глобуси”. Її також номінували на “Оскар” за роль у фільмі “Звичайні люди”.

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