Шахматистка Юдит Полгар отказалась возглавить Венгрию после предложения премьера
Киев • УНН
Самая титулованная шахматистка мира Юдит Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии. Она объяснила, что не готова взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации.
Самая титулованная шахматистка мира Юдит Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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Полгар поблагодарила инициаторов её выдвижения, а также лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра за доверие.
Я горжусь инициативой инициаторов на пост Президента Республики, и я чрезвычайно благодарна за это
Она также отметила, что ценит решение Петера Мадяра выдвинуть на пост главы государства независимого кандидата, несмотря на значительное парламентское представительство его политической силы.
В то же время Полгар заявила, что не готова взять на себя ответственность, которую предусматривает эта должность.
Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделённой нации, поэтому не могу полностью ответить на приглашение
Шахматистка добавила, что будет поддерживать нового независимого президента Венгрии и способствовать достижению целей, направленных на объединение общества.
Я буду поддерживать нового, независимого и признанного Президента Республики любым возможным способом, чтобы достичь этих целей
Премьер-министр Венгрии предложил шахматистке Юдит Полгар стать президентом20.07.26, 03:58 • 3760 просмотров