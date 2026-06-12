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Шабунин во время службы в ВСУ получал на ФЛП средства от связанных с ним же организаций

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Виталий Шабунин ежемесячно получал до 200 тысяч гривен от ЦПК и благотворительных фондов за консультации во время военной службы.

Шабунин во время службы в ВСУ получал на ФЛП средства от связанных с ним же организаций

Антикоррупционный активист Виталий Шабунин в период пребывания на военной службе предоставлял консультации благотворительным фондам, за что получал сотни тысяч гривен в месяц. Об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения, пишет УНН

Деньги Шабунин получал как ФЛП.

"Консультации. Это достаточно большие средства. 100-200 тысяч гривен в месяц", - сообщил Шабунин.

Примечательно, что средства на ФЛП Шабунин получал и от ЦПК, где он является соруководителем и соучредителем.

"Да", - ответил он на вопрос, получал ли средства от ЦПК на свой ФЛП.

Также консультировал Шабунин и благотворительные фонды, в частности "100% жизни" (фонд, работающий с людьми, живущими с ВИЧ). Шабунин не конкретизировал, какие именно консультации он им предоставлял. В то же время, следует добавить, что возглавляет благотворительную организацию "100% жизни" Дмитрий Шерембей, который также является членом правления ЦПК.  

Кроме того, во время заседания он раскрыл детали финансирования ЦПК.

"Фактически, 40% - это США через различные фонды, в том числе USAID. Где-то еще 40% - от европейских стран. Плюс-минус это если брать весь период работы организации", - сообщил Шабунин.

Также, по его словам, получал ЦПК средства и от частных структур – в частности из фонда Сороса – очевидно, речь идет о Фонде "Возрождение". В то же время на сегодняшний день ЦПК, по его словам, почти не получает или вообще не получает финансирования из США. Как уточнил активист, после прихода на пост президента Дональда Трампа с ними стало трудно работать.  

Напомним

Как сообщалось ранее, ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экс-командиру Виктору Юшко. Шабунин обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации, а Юшко – в превышении служебных полномочий. Впоследствии Шабунин списался из армии из-за плохого зрения.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили о том, что прикомандированный к учреждению военнослужащий Виталий Шабунин в 2022–2023 гг. даже не заходил в помещение НАПК и не имел там рабочего места. Более того, у ведомства отсутствуют какие-либо должности, замещаемые военнослужащими, что не помешало Шабунину получать денежное довольствие.

К уголовному производству в отношении Шабунина также приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207-м отдельном батальоне ТрО.

Что касается финансирования, то ранее Центр противодействия коррупции поймали на масштабных махинациях с грантовыми средствами. Об этом заявила Общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", опубликовав соответствующие документы. Всего ОО "Центр противодействия коррупции" с 2013 года получил более $8 млн донорских средств. 

Евгений Царенко

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