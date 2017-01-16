"Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В центральном поединке 18 тура испанской Примеры "Севилья" нанесла минимальное поражение мадридскому "Реалу", прервав 40-матчевую беспроигрышную серию мадридского клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".
После того, как "Севилья" на предыдущей неделе сыграла вничью с "Реалом" (3:3) и вылетела из розыгрыша Кубка Испании, андалузцы смогли обыграть конкурента в рамках чемпионата страны.
В середине второй половины "галактикос" открыли счет благодаря реализованному пенальти Криштиану Роналду, но автогол Серхио Рамоса на 85 минуте и гол новичка Стефана Йоветича в компенсированное время помогли получить 3 очка "Севильи" - 2:1.
"Нам не хватило для победы пяти минут. С такой игрой для "Реала" это очень болезненное поражение. Но мы знали, что когда-нибудь уступим. Очевидно, что из этого можно извлечь и что-то позитивное. Это мотивация для того, чтобы продолжать работать. В концовке сезона нам придется нелегко", - отметил наставник мадридцев Зинедин Зидан.
Таким образом рекордная беспроигрышная серия мадридцев остановилась на отметке в 40 поединков.
Напомним, что "Реал" возглавляет таблицу Примеры - 40 очков, "Севилья" уступает лишь один балл.
Как сообщал УНН, "Севилья" подписала лидера сборной Черногории С.Йоветича.