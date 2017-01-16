"Севілья" перервала рекордну безпрограшну серію "Реала"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У центральному поєдинку 18 туру іспанської Прімери "Севілья" завдала мінімальної поразки мадридському "Реалу", перервавши 40-матчеву безпрограшну серію мадридського клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Реала".
Після того, як "Севілья" на попередньому тижні зіграла внічию з "Реалом" (3:3) та вилетіла з розіграшу Кубка Іспанії, андалузці змогли обіграти конкурента у рамках чемпіонату країни.
В середині другої половини "галактікос" відкрили рахунок завдяки реалізованому пенальті Кріштіану Роналду, але автогол Серхіо Рамоса на 85 хвилині і гол новачка Стефана Йоветіча в компенсований час допомогли здобути 3 очки "Севільї" – 2:1.
"Нам не вистачило для перемоги п'яти хвилин. З такою грою для "Реала" це дуже болюча поразка. Але ми знали, що коли-небудь поступимося. Очевидно, що з цього можна отримати і щось позитивне. Це мотивація для того, щоб продовжувати працювати. У кінцівці сезону нам доведеться нелегко", - відзначив наставник мадридців Зінедін Зідан.
Таким чином рекордна безпрограшна серія мадридців зупинилася на позначці в 40 поєдинків.
Нагадаємо, що "Реал" очолює таблицю Прімери – 40 очок, "Севілья" поступається лише одним балом.
Як повідомляв УНН, "Севілья" підписала лідера збірної Чорногорії С.Йоветіча.