Среди пострадавших на Вестминстерском мосту были школьники из Франции

Французские издания сообщили, что 15-и и 16-летние студенты были среди 10 раненых на мосту в результате наезда авто. Одного из подростков от удара подбросило на крышу автомобиля.

Школьники приехали в Лондон в воскресенье и в их лицее эту информацию подтвердили.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Два человека погибли.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.