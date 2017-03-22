Среди пострадавших на Вестминстерском мосту были школьники из Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Среди раненых в центре Лондона на Вестминстерском мосту, в результате наезда авто, были двое школьников из Франции, которые приехали на выходных в Лондон, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Французские издания сообщили, что 15-и и 16-летние студенты были среди 10 раненых на мосту в результате наезда авто. Одного из подростков от удара подбросило на крышу автомобиля.
Школьники приехали в Лондон в воскресенье и в их лицее эту информацию подтвердили.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Два человека погибли.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.