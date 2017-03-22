Серед постраждалих на Вестмінстерському мосту були школярі з Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту, внаслідок наїзду авто, були двоє школярів з Франції, які приїхали на вихідних в Лондон, передає УНН з посиланням на Sky News.
Французькі видання повідомили, що 15- та 16-річні студенти були серед 10 поранених на мосту внаслідок наїзду авто. Одного з підлітків від удару підкинуло на дах автомобіля.
Школярі приїхали до Лондона у неділю і в їх ліцеї цю інформацію підтвердили.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні. Двоє осіб загинуло.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.