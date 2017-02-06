Среди боевиков в Луганской области растет количество суицидов - разведка

"Ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ приводит к росту числа случаев суицида. 5 февраля 2017 г. в н.п. Хрустальний повесился военнослужащий 7-й отдельной мотострелковой бригады - Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 г.р.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 3 февраля с передовой сбежали восемь боевиков неподалеку от Мариуполя.