Серед бойовиків на Луганщині зростає кількість суїцидів — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го АК ЗС РФ (Луганськ) зростає кількість випадків суїциду. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.
“Погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду. 5 лютого ц.р. у н.п.Хрустальний повісився військовослужбовець 7-ї окремої мотострілецької бригади — Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 р.н.”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 3 лютого з передової втекли вісім бойовиків неподалік від Маріуполя.