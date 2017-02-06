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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52738 перегляди

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Серед бойовиків на Луганщині зростає кількість суїцидів — розвідка

Київ • УНН

 • 5469 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го АК ЗС РФ (Луганськ) зростає кількість випадків суїциду. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.

Серед бойовиків на Луганщині зростає кількість суїцидів — розвідка

“Погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду. 5 лютого ц.р. у н.п.Хрустальний повісився військовослужбовець 7-ї окремої мотострілецької бригади — Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 р.н.”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 3 лютого з передової втекли вісім бойовиків неподалік від Маріуполя.

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