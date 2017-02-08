Среди боевиков "ДНР" и "ЛНР" наблюдается резкий рост панических настроений

"В подразделениях "МВД ДНР" в г. Горловка с начала обострения ситуации на фронте наблюдается резкий рост панических настроений. В частности, в среде "правоохранителей" активно распространяются слухи о том, что "Новороссию сливают, возвращается Украина", и те, кто имеет такую ​​возможность должны выезжать в РФ.

Подобные настроения зафиксированы и среди боевиков "ЛНР". В частности, местные боевики из состава бандформирований, дислоцирующихся в районах н.п. Первомайск, Ирмино, Кадиевка, советуют своим родным и знакомым "собирать чемоданы", так как, по их словам, "назревает что-то очень горячее", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, среди боевиков, дислоцированных в районе Горловки, распространяются слухи о подготовке наступления Вооруженных сил Украины с целью перекрытия связи между Горловкой, Ясиноватой и Донецком (трасса М-04). При этом среди местного населения распространяются стихийные слухи о подготовке провокаций со стороны боевиков "ДНР", в виде обстрелов населения Горловки, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНН, российские войска наращивают свое присутствие в районе Донецка.