Серед бойовиків "ДНР" та "ЛНР" спостерігається різке зростання панічних настроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку загострення ситуації серед “правоохоронців ДНР” та бойовиків “ЛНР” поширюється зростання панічних настроїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України. Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У підрозділах “МВС ДНР” в м.Горлівка з початку загострення ситуації на фронті спостерігається різке зростання панічних настроїв. Зокрема, в середовищі “правоохоронців” активно поширюються чутки про те, що “Новоросію зливають, повертається Україна”, і ті, хто має таку можливість повинні виїжджати в РФ.
Подібні настрої зафіксовані і серед бойовиків “ЛНР”. Зокрема, місцеві бойовики зі складу бандформувань, що дислокуються в районах н.п.Первомайськ, Ірміно, Кадіївка, радять своїм рідним і знайомим “збирати валізи”, так як, за їхніми словами, “назріває щось дуже гаряче”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за його словами, серед бойовиків, дислокованих у районі м.Горлівки, поширюються чутки про підготовку наступу Збройних сил України з метою перекриття зв’язку між Горлівкою, Ясинуватою та Донецьком (траса М-04). При цьому серед місцевого населення поширюються стихійні чутки про підготовку провокацій з боку бойовиків “ДНР”, у вигляді обстрілів населення Горлівки, з метою дискредитації Збройних сил України.
Як передавав УНН, російські війська нарощують свою присутність у районі Донецька.