По меньшей мере 31 человек погиб во время аварии поезда в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 31 человек погиб в Иране в пятницу во время аварии пассажирского поезда, врезавшегося в заднюю часть междугородного экспресса, который сломался. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Реза Хаббаз, передает УНН со ссылкой на AFP.
По его словам, более 70 человек были госпитализированы в больницу после аварии в северной провинции Семнан.
Междугородный экспресс был вынужден остановиться между станциями из-за механической неисправности, возможно, вызванной холодной погодой в ноябре, добавил губернатор.
Два его вагона загорелись, когда поезд сзади врезался в заднюю часть экспресса в 7:50 по местному времени.
Передние четыре вагона второго поезда сошли с рельсов и перевернулись.
Пострадавшие были доставлены в больницы в Семнане и Дамгане.