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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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По меньшей мере 31 человек погиб во время аварии поезда в Иране

Киев • УНН

 • 6308 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 31 человек погиб в Иране в пятницу во время аварии пассажирского поезда, врезавшегося в заднюю часть междугородного экспресса, который сломался. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Реза Хаббаз, передает УНН со ссылкой на AFP.

По меньшей мере 31 человек погиб во время аварии поезда в Иране

По его словам, более 70 человек были госпитализированы в больницу после аварии в северной провинции Семнан.

Междугородный экспресс был вынужден остановиться между станциями из-за механической неисправности, возможно, вызванной холодной погодой в ноябре, добавил губернатор.

Два его вагона загорелись, когда поезд сзади врезался в заднюю часть экспресса в 7:50 по местному времени.

Передние четыре вагона второго поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Пострадавшие были доставлены в больницы в Семнане и Дамгане.

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