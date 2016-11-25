Щонайменше 31 людина загинула під час аварії поїзда в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 31 людина загинула в Ірані в п'ятницю під час аварії пасажирського поїзда, що врізався в задню частину міжміського експреса, який зламався. Про це повідомив губернатор провінції Мохаммад Реза Хаббаз, передає УНН з посиланням на AFP.
З його слів, понад 70 осіб було госпіталізовано до лікарні після аварії в північній провінції Семнан.
Міжміський експрес був змушений зупинитися між станціями через механічну несправність, можливо, викликаної холодною погодою в листопаді, додав губернатор.
Два його вагони загорілися, коли поїзд ззаду врізався в задню частину експреса о 7:50 за місцевим часом.
Передні чотири вагони другого поїзда зійшли з рейок і перекинулися.
Постраждалі були доставлені в лікарні в Семнані і Дамгані.