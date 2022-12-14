"Еще больше помощи уже в пути": посол США отреагировала на вражескую атаку дронов на Киев

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"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала Бринк в Twitter.

Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі.

Напомним

Это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты. Атака была направлена на Киев и область.