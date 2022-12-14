"Ще більше допомоги вже в дорозі": посол США відреагувала на ворожу атаку дронів на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ворожу атаку дронів на Київ, зауваживши, що Сполучені Штати - разом з Україною, і ще більше допомоги вже в дорозі, пише УНН.
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"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі", - написаала Брінк у Twitter.
Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022
Нагадаємо
Цей ранок російські окупанти почали з 13 запущених дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті. Атака була спрямована на Київ та область.