СБУ задержала еще одного информатора боевиков "ЛНР"

В течение июня - ноября 2016 года по заданию боевиков злоумышленник собирал и передавал террористам информацию о местах дислокации, перемещения военной техники и личного состава подразделений АТО.

Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу НВФ т.н. "ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 25 ноября сотрудники СБ Украины задержали в Новоайдарском районе Луганской области еще одного информатора террористов.