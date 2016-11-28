СБУ задержала еще одного информатора боевиков "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники СБУ задержали в Луганской области еще одного информатора боевиков "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В течение июня - ноября 2016 года по заданию боевиков злоумышленник собирал и передавал террористам информацию о местах дислокации, перемещения военной техники и личного состава подразделений АТО.
Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу НВФ т.н. "ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что 25 ноября сотрудники СБ Украины задержали в Новоайдарском районе Луганской области еще одного информатора террористов.