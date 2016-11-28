СБУ затримала ще одного інформатора бойовиків “ЛНР”

Упродовж червня — листопада 2016 року за завданням бойовиків зловмисник збирав та передавав терористам інформацію про місця дислокації, переміщення військової техніки і особового складу підрозділів АТО.

Під час обшуку за місцем постійного проживання інформатора правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність на користь НЗФ т.зв. “ЛНР”.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 25 листопада співробітники СБ України затримали у Новоайдарському районі Луганщини ще одного інформатора терористів.