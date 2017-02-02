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СБУ задержала в Харьковской области боевика, готовившего ряд терактов

СБУ задержала в Харьковской области боевика, готовившего ряд терактов

Киев • УНН

 • 9237 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали боевика "ДНР", который планировал осуществить ряд терактов и диверсий на железной дороге и стратегически важных объектах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, 27-летний местный житель в начале 2014 года участвовал в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования, которыми управлял террорист Гиркин. В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.

"В Харьковскую область террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса", - сообщили в пресс-службе.

Оперативники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта 30 января в г. Донец. Правоохранители изъяли у злоумышленника 1,2 кг тротила, почти 0,5 кг пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инициирования взрыва, а также картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами для совершения терактов.

Задержанному объявили о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч.2 ст.260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Как сообщал УНН, боевик, захваченный в районе авдеевской промзоны, дал показания.

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