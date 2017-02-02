СБУ затримала на Харківщині бойовика, який готував низку терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали бойовика “ДНР”, який планував здійснити низку терактів та диверсій на залізниці та стратегічно важливих об’єктах. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією СБУ, 27-річний місцевий мешканець на початку 2014 року брав участь у захопленні будівлі Харківської ОДА, а також у побитті патріотично налаштованих активістів. У квітні того ж року він виїхав до Слов’янська, де добровільно вступив до незаконного збройного формування, яким керував терорист Гіркін. Упродовж 2014-2016 років у складі бандформування “Спарта” зловмисник брав участь у бойових діях проти українських підрозділів.
“На Харківщину терорист прибув з тимчасово окупованих територій через Росію. За завданням своїх кураторів він мав підірвати залізничні шляхи у напрямку Донецької області, а також стратегічно важливі об’єкти паливно-енергетичного комплексу”, — повідомили у прес-службі.
Оперативники СБУ із задіянням бійців спецпідрозділу “Альфа” затримали диверсанта 30 січня у смт Донець. Правоохоронці вилучили у зловмисника 1,2 кг тротилу, майже 0,5 кг пластиду, дві ручні осколкові гранати РГН, засоби ініціювання вибуху, а також картографічні та фотоматеріали з відміченими на них об’єктами для вчинення терактів.
Затриманому оголошено про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за ч.2 ст.260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) та ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ.
Як повідомляв УНН, бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав покази.