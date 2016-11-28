СБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в течение суток обнаружили три хранилища с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, тайники были оборудованы в селах Донецкой области. Правоохранители изъяли из схронов противотанковый гранатомет РПГ-22, два выстрела к гранатомету РПГ-7, три гранаты РГД-5 и Ф-1, шесть тротиловых шашек общим весом 825 граммов и один брикет пластида весом шестьсот граммов.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.