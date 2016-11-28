СБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе проведения АТО

Так, тайники были оборудованы в селах Донецкой области. Правоохранители изъяли из схронов противотанковый гранатомет РПГ-22, два выстрела к гранатомету РПГ-7, три гранаты РГД-5 и Ф-1, шесть тротиловых шашек общим весом 825 граммов и один брикет пластида весом шестьсот граммов.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.