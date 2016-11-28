СБУ виявила три схованки з боєприпасами у районі проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України протягом доби виявили три сховища зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, схованки були облаштовані у селах Донецької області. Правоохоронці вилучили зі схронів протитанковий гранатомет РПГ-22, два постріли до гранатомета РПГ-7, три гранати РГД-5 та Ф-1, шість тротилових шашок загальною вагою 825 грамів та один брикет пластиду вагою шістсот грамів.
Тривають відповідні процесуальні дії.