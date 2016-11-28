СБУ виявила три схованки з боєприпасами у районі проведення АТО

Так, схованки були облаштовані у селах Донецької області. Правоохоронці вилучили зі схронів протитанковий гранатомет РПГ-22, два постріли до гранатомета РПГ-7, три гранати РГД-5 та Ф-1, шість тротилових шашок загальною вагою 825 грамів та один брикет пластиду вагою шістсот грамів.

Тривають відповідні процесуальні дії.