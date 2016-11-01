СБУ изъяла нелегальные товары на полмиллиона гривен в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители за сутки изъяли в районе проведения антитеррористической операции нелегальные товары почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Во время проверки на пунктах пропуска в Донецкой области правоохранители обнаружили три автомобиля, водители которых пытались нелегально перевезти товары на временно оккупированные террористами территории. Сотрудники спецслужбы изъяли партии строительных материалов, запчастей к авто, которые транспортировались без соответствующих документов.
По словам задержанных водителей, товары они везли на заказ боевиков незаконных вооруженных формирований для дальнейшей перепродажи мирному населению.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.