СБУ вилучила нелегальні товари на півмільйона гривень у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці за добу вилучили у районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари на майже півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час перевірки на пунктах пропуску у Донецькій області правоохоронці виявили три автомобілі, водії яких намагалися нелегально перевезти товари на тимчасово окуповані терористами території. Співробітники спецслужби вилучили партії будівельних матеріалів, запчастин до авто, які транспортувалися без відповідних документів.
Зі слів затриманих водіїв, товари вони везли на замовлення бойовиків незаконних збройних формувань для подальшого перепродажу мирному населенню.
Тривають відповідні процесуальні дії.