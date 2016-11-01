СБУ вилучила нелегальні товари на півмільйона гривень у районі АТО

Під час перевірки на пунктах пропуску у Донецькій області правоохоронці виявили три автомобілі, водії яких намагалися нелегально перевезти товари на тимчасово окуповані терористами території. Співробітники спецслужби вилучили партії будівельних матеріалів, запчастин до авто, які транспортувалися без відповідних документів.

Зі слів затриманих водіїв, товари вони везли на замовлення бойовиків незаконних збройних формувань для подальшого перепродажу мирному населенню.

Тривають відповідні процесуальні дії.