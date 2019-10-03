СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца сепаратистами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Контрразведчики СБУ разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированных территориях Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него" вышел "работник" МГБ ДНР ", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, предал присяге на верность Украине ", - говорится в сообщении.
В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия МГБ. Человек, в частности, был вынужден пообещать собирать конференционную информацию о других иностранцев, находящихся посещают временно оккупированных территориях Донбасса.
После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач.
Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, следственными органами СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Луганщине ФСБ пыталась завербовать жительницу Хмельницкой области.