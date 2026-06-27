СБУ показала эксклюзивные кадры сегодняшнего обмена пленными
Киев • УНН
СБУ обнародовала фото и видео обмена пленными, в рамках которого домой вернулись украинские защитники и гражданские. Среди освобождённых семеро гражданских, задержанных за помощь Силам безопасности и обороны.
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео сегодняшнего обмена пленными, в рамках которого домой вернулись украинские защитники и гражданские. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В спецслужбе отметили, что сегодняшний обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и других уполномоченных структур, которые выполняли поручения Президента Украины Владимира Зеленского.
Жизнь каждого украинца – высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!
В СБУ уточнили, что среди освобожденных на этот раз есть семеро гражданских украинцев, которых российские оккупанты задержали за помощь Силам безопасности и обороны Украины.
Украина вернула из российского плена еще семерых незаконно удерживаемых гражданских - Лубинец 27.06.26, 14:31 • 2200 просмотров