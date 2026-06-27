Украина вернула из российского плена еще семерых незаконно удерживаемых гражданских - Лубинец
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении семерых гражданских украинцев в возрасте от 35 до 66 лет. Они были незаконно задержаны во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.
Семеро гражданских лиц Украины, которые годами незаконно удерживались в плену в России, вернулись домой. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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По словам омбудсмена, это результат его прямой гуманитарной работы с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Лубинец поблагодарил Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и все другие причастные органы, работающие в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
На родную землю вернулись украинцы в возрасте от 35 до 66 лет. Все они были незаконно задержаны россиянами в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Что касается Киевщины - это именно Бучанский район, где оккупанты в 2022 году совершали зверства
Как отметил Лубинец, одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в ВСУ. Другого украинца - по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.
Среди освобожденных также доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. Именно в тот день вместе с ним была задержана и Тайра, которую нам удалось вернуть домой ранее
Лубинец также добавил: "Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены".
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