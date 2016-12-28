СБУ: подготовка к передаче ОРДЛО 15 человек продолжается

В ответ на просьбу УНН подтвердить или опровергнуть заявление самопровозглашенной "ЛНР" о том, что передача 15 человек состоится завтра, Ю.Тандит отметил, что СБУ не комментирует эту информацию с целью обеспечить безопасность заложников, однако отметил, что процесс подготовки к передаче находится на финишной прямой.

"Я как советник главы СБУ могу сказать, что мы не комментируем подобную информацию, это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время. Могу сказать, что мы на финишной прямой, готовимся к этой операции для того, чтобы передать туда как знак доброй воли 15 человек, которые есть в списках со стороны ОРДЛО", - сказал он.

Как сообщал УНН, в "ЛНР" ожидают передачи украинской стороной 15 человек в четверг.