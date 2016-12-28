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Актуальное
СБУ: подготовка к передаче ОРДЛО 15 человек продолжается

СБУ: подготовка к передаче ОРДЛО 15 человек продолжается

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Подготовка к передаче в ОРДЛО 15 человек продолжается. Могу сказать, что мы на финишной стадии. Об этом в комментарии УНН заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

В ответ на просьбу УНН подтвердить или опровергнуть заявление самопровозглашенной "ЛНР" о том, что передача 15 человек состоится завтра, Ю.Тандит отметил, что СБУ не комментирует эту информацию с целью обеспечить безопасность заложников, однако отметил, что процесс подготовки к передаче находится на финишной прямой.

"Я как советник главы СБУ могу сказать, что мы не комментируем подобную информацию, это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время. Могу сказать, что мы на финишной прямой, готовимся к этой операции для того, чтобы передать туда как знак доброй воли 15 человек, которые есть в списках со стороны ОРДЛО", - сказал он.

Как сообщал УНН, в "ЛНР" ожидают передачи украинской стороной 15 человек в четверг.

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