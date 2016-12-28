СБУ: підготовка до передачі ОРДЛО 15 осіб триває
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Підготовка до передачі в ОРДЛО 15 осіб триває. Можу сказати, що ми на фінішній стадії. Про це у коментарі УНН заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.
У відповідь на прохання УНН підтвердити чи спростувати заяву самопроголошеної “ЛНР” про те, що передача 15 осіб відбудеться завтра, Ю.Тандіт зазначив, що СБУ не коментує таку інформацію з метою забезпечити безпеку заручників, однак зазначив, що процес підготовки до передачі знаходиться на фінішній прямій.
“Я як радник голови СБУ можу сказати, що ми не коментуємо подібну інформацію, це наша позиція, тому що ми не анонсуємо проведення самої операції, бо ми фактично будемо ризикувати життям людей, якщо ви будете знати час. Можу сказати, що ми на фінішній прямій, готуємося до цієї операції для того, щоб передати туди як знак доброї волі 15 людей, які є в списках з боку ОРДЛО”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, у “ЛНР” очікують передачі українською стороною 15 людей у четвер.