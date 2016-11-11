СБУ блокировала незаконный канал связи с временно оккупированным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который возможно контролировался спецслужбами РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что одно из украинских предприятий телекомуслуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму. Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через который обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Фактически предприятие продолжало оказывать телекомуслуги на территории полуострова, что запрещено законодательством Украины.
По имеющейся в СБ Украины информации, благодаря противоправным действиям сотрудников предприятия российские спецслужбы получили возможность для несанкционированного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей украинских операторов связи.
Во время обысков в технических и офисных помещениях предприятия телекомуслуг оперативники СБ Украины обнаружили серверное оборудование, которое использовалось для маршрутизации трафика с АР Крым. У коммерсантов также изъято значительную сумму наличных.
По факту дела открыто уголовное производство по ст.111 и ст.361 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.