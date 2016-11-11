СБУ блокувала незаконний канал зв’язку з тимчасово окупованим Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України перекрили несанкціонований канал зв’язку з тимчасово окупованим Кримом, який можливо контролювався спецслужбами РФ. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що одне з українських підприємств телекомпослуг передало у користування російським провайдерам частину свого обладнання та мережі в анексованому Криму. Трафік з півострову надходив на технічний майданчик компанії на території України, через який забезпечувався телефонний зв’язок Криму з Росією та невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Фактично підприємство продовжувало надавати телекомпослуги на території півострову, що заборонено законодавством України.
За наявною у СБ України інформацією, завдяки протиправним діям службовців підприємства російські спецслужби отримали можливість для несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж українських операторів зв’язку.
Під час обшуків у технічних та офісних приміщеннях підприємства телекомпослуг оперативники СБ України виявили серверне обладнання, яке використовувалося для маршрутизації трафіку з АР Крим. У комерсантів також вилучено значну суму готівки.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.111 та ст.361 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.