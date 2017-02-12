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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП пока не получила ответа из Германии об экстрадиции А.Онищенко - В.Кривенко

Киев • УНН

 • 17700 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не получила ответ из Германии об экстрадиции депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

САП пока не получила ответа из Германии об экстрадиции А.Онищенко - В.Кривенко

"Не получили пока ответ", - сказал Кривенко.

Он отметил, что САП из сообщений СМИ стало известно о том, что суд Германии отказал Украине в экстрадиции А.Онищенко.

"В понедельник будем разбираться", - отметил В.Кривенко.

При этом он подтвердил, что САП обращалась к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции народного депутата.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует завершить досудебное расследование первой части дела народного депутата Александра Онищенко в понедельник, 13 февраля.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года  А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

Также напомним, по состоянию на 31 января НАБУ еще не получило ответа от Интерпола об объявлении А.Онищенко в международный розыск .

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