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САП поки не отримала відповіді з Німеччини щодо екстрадиції О.Онищенка – В.Кривенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще не отримала відповідь з Німеччини щодо екстрадиції депутата-втікача Олександра Онищенко. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

САП поки не отримала відповіді з Німеччини щодо екстрадиції О.Онищенка – В.Кривенко

"Не отримали поки що відповідь",- сказав В.Кривенко.

Він зазначив, що САП із повідомлень ЗМІ стало відомо про те, що суд Німеччини відмовив Україні у екстрадиції О.Онищенка.

"В понеділок будемо розбиратись",- зазначив В.Кривенко.

При цьому він підтвердив, що САП зверталась до німецької сторони з клопотанням про екстрадицію народного депутата.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України планує завершити досудове розслідування першої частини справи народного депутата Олександра Онищенка у понеділок, 13 лютого.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

Також нагадаємо, станом на 31 січня НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук.

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