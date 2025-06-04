Два направления фронта самые горячие: где сосредоточены основные бои – данные Генштаба
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, почти половина боев сегодня идет на Покровском и Лиманском направлениях. Враг активно атакует позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону.
Почти половина боев на фронте сегодня - на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в сводке на 16 часов 4 июня в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Агрессор в дальнейшем не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, продолжает давить на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры для срыва действий противника, наносят ему потери в живой силе и технике. В целом, с начала суток произошло 67 боевых столкновений
В результате обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Покровка, Турья Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас продолжается бой.
Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед на Купянском направлении в районе Загрызового.
На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. Сейчас продолжаются боестолкновения в девяти локациях.
На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед, еще один бой продолжается.
На Краматорском направлении за сегодня произошло три боевых столкновения в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще два до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр, совершив семь попыток улучшить свое положение. Одно боевое столкновение сейчас продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 16 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Горехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 вражеских атак. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Покровск и Новопавловка.
Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения восемь раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка и Новополь, а также нанесли авиационные удары по районам Новополя и Новодаровки. Две атаки продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении авиация противника нанесла авиаудар по Железнодорожному.
На Ореховском направлении под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.
На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар по Ольговке.
"На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков. Также противник нанес девять авиационных ударов, сбросив при этом 11 управляемых бомб, совершил 88 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в двух локациях", - сказано в сводке.
россия потеряла за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники - Генштаб04.06.25, 08:00 • 2568 просмотров