Два направления фронта самые горячие: где сосредоточены основные бои – данные Генштаба

Почти половина боев на фронте сегодня - на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в сводке на 16 часов 4 июня в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Агрессор в дальнейшем не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, продолжает давить на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры для срыва действий противника, наносят ему потери в живой силе и технике. В целом, с начала суток произошло 67 боевых столкновений