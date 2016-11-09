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С.Тригубенко рассказал, кто может противостоять принятию изменений в законодательство по обращению с опасными отходами

С.Тригубенко рассказал, кто может противостоять принятию изменений в законодательство по обращению с опасными отходами

Киев • УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который вносит изменения в существующее законодательство по обращению с опасными отходами. Однако, не исключено противостояние во время его принятия. Об этом заявил Председатель Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко в Facebook, передает УНН.

По словам нардепа, законопроект предусматривает ужесточение требований к лицензиатам, а также внедрение системы мониторинга обращения с опасными отходами.

"Совместно с коллегами-депутатами внесли в Верховную Раду законодательную инициативу о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обращению с опасными отходами. Я снова буду прилагать все усилия, чтобы обеспечить законодательную основу для решения проблемы обращения с опасными отходами.

В проекте вводятся на уровне закона конкретные требования к субъекту хозяйствования, который планирует осуществлять деятельность по обращению с опасными отходами, определяются документы, которые он должен предоставить для получения лицензии.

Также, для предупреждения правонарушений в сфере вводится система мониторинга обращения с опасными отходами.

Таким образом, механизм получения документов разрешительного характера станет наконец прозрачным, а каждое предприятие, которое намерено работать с опасными отходами, будет проходить обязательную долицензийну проверку", - пояснил С.Тригубенко.

Вместе с тем, он отметил, что таким изменениям будут противостоять те, кто сейчас наживается на рынке.

"После провала в сессионном зале предыдущей попытки с аналогичным законопроектом, понимаю что те кто наживается на этой деятельности, используя слабое законодательное поле и отсутствие контроля со стороны Министерства экологии будут противостоять принятию законопроекта, но я готов к этому и верю в успех.

Сейчас информационное поле просто бурлит от новостей о находках опасных отходов по всей Украине. Общественный резонанс вызывает и ситуация с мусором из Львова. Поэтому мы просто обязаны отвечать на запрос общества по наведению порядка в этой сфере", - подчеркнул С.Тригубенко.

Напомним, по данным Минприроды, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензийних проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками".

Как ранее сообщал УНН, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензийних проверок утилизаторов опасных отходов.

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