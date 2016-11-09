С.Тригубенко розповів, хто може протистояти ухваленню змін до законодавства щодо поводження з небезпечними відходами

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22677 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45988 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67936 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138379 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201475 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191227 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211819 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196957 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152361 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153155 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.3 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24865 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22562 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26148 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33791 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 21888 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480237 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316964 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379157 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490971 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124174 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183777 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126551 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161399 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184587 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

С.Тригубенко розповів, хто може протистояти ухваленню змін до законодавства щодо поводження з небезпечними відходами

С.Тригубенко розповів, хто може протистояти ухваленню змін до законодавства щодо поводження з небезпечними відходами

Київ • УНН

 • 8514 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який вносить зміни до існуючого законодавство щодо поводження з небезпечними відходами. Однак, не виключено протистояння під час його ухвалення. Про це заявив Голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко у Facebook, передає УНН.

За словами нардепа, законопроект передбачає посилення вимог до ліцензіатів, а також запровадження системи моніторингу поводження з небезпечними відходами.

“Спільно з колегами-депутатами внесли до Верховної Ради законодавчу ініціативу про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поводження з небезпечними відходами. Я знову буду докладати всіх зусиль, щоб забезпечити законодавче підґрунтя для вирішення проблеми поводження з небезпечними відходами.

У проекті запроваджуються на рівні закону конкретні вимоги до суб’єкта господарювання, що планує здійснювати діяльність з поводження з небезпечними відходами, визначаються документи, які він повинен надати для отримання ліцензії.

Також, для попередження правопорушень у сфері запроваджується система моніторінгу поводження з небезпечними відходами.

Таким чином, механізм отримання документів дозвільного характеру стане нарешті прозорим, а кожне підприємство, що має намір працювати з небезпечними відходами, проходитиме обов’язкову доліцензійну перевірку”, — пояснив С.Тригубенко.

Разом з тим, він зауважив, що таким змінам протистоятимуть ті, хто нині наживається на ринку.

“Після провалу у сесійній залі попередньої спроби з аналогічним законопроектом, розумію що ті хто наживається на цій діяльності, використовуючи слабке законодавче поле та відсутність контролю з боку Міністерства екології будуть протистояти ухваленню законопроекта, але я готовий до цього і вірю в успіх.

Зараз інформаційне поле просто вирує від новин про знахідки небезпечних відходів по всій Україні. Суспільний резонанс викликає і ситуація зі сміттям зі Львова. Тому ми просто зобов’язані відповідати на запит суспільства щодо наведення ладу у цій сфері”, — підкреслив С.Тригубенко.

Нагадаємо, за даними Мінприроди, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52