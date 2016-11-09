С.Тригубенко розповів, хто може протистояти ухваленню змін до законодавства щодо поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який вносить зміни до існуючого законодавство щодо поводження з небезпечними відходами. Однак, не виключено протистояння під час його ухвалення. Про це заявив Голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко у Facebook, передає УНН.
За словами нардепа, законопроект передбачає посилення вимог до ліцензіатів, а також запровадження системи моніторингу поводження з небезпечними відходами.
“Спільно з колегами-депутатами внесли до Верховної Ради законодавчу ініціативу про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поводження з небезпечними відходами. Я знову буду докладати всіх зусиль, щоб забезпечити законодавче підґрунтя для вирішення проблеми поводження з небезпечними відходами.
У проекті запроваджуються на рівні закону конкретні вимоги до суб’єкта господарювання, що планує здійснювати діяльність з поводження з небезпечними відходами, визначаються документи, які він повинен надати для отримання ліцензії.
Також, для попередження правопорушень у сфері запроваджується система моніторінгу поводження з небезпечними відходами.
Таким чином, механізм отримання документів дозвільного характеру стане нарешті прозорим, а кожне підприємство, що має намір працювати з небезпечними відходами, проходитиме обов’язкову доліцензійну перевірку”, — пояснив С.Тригубенко.
Разом з тим, він зауважив, що таким змінам протистоятимуть ті, хто нині наживається на ринку.
“Після провалу у сесійній залі попередньої спроби з аналогічним законопроектом, розумію що ті хто наживається на цій діяльності, використовуючи слабке законодавче поле та відсутність контролю з боку Міністерства екології будуть протистояти ухваленню законопроекта, але я готовий до цього і вірю в успіх.
Зараз інформаційне поле просто вирує від новин про знахідки небезпечних відходів по всій Україні. Суспільний резонанс викликає і ситуація зі сміттям зі Львова. Тому ми просто зобов’язані відповідати на запит суспільства щодо наведення ладу у цій сфері”, — підкреслив С.Тригубенко.
Нагадаємо, за даними Мінприроди, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”.
Як раніше повідомляв УНН, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.