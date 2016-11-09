С.Тригубенко розповів, хто може протистояти ухваленню змін до законодавства щодо поводження з небезпечними відходами

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який вносить зміни до існуючого законодавство щодо поводження з небезпечними відходами. Однак, не виключено протистояння під час його ухвалення. Про це заявив Голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко у Facebook, передає УНН.