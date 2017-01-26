С.Полторак: в прошлом году в ВСУ приняли 20 новых образцов вооружения

КИЕВ. 26 января. УНН. В течение 2016 года в Вооруженные силы Украины поступило 20 новых образцов вооружения. Об этом во время заседания Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.