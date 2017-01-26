С.Полторак: минулого року до ЗСУ прийнято 20 нових зразків озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Протягом 2016 році до Збройних сил України надійшло 20 нових зразків озброєння. Про це під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"За результатами 2016 року до Збройних сил України прийнято 20 нових зразків озброєння",- сказав С.Полторак.
Як повідомляв УНН, Державне підприємство “Миколаївський бронетанковий завод”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”, розробляє новий варіант модернізації радянської розвідувальної броньованої машини БРДМ-2.