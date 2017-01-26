С.Полторак: минулого року до ЗСУ прийнято 20 нових зразків озброєння

"За результатами 2016 року до Збройних сил України прийнято 20 нових зразків озброєння",- сказав С.Полторак.

Як повідомляв УНН, Державне підприємство “Миколаївський бронетанковий завод”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”, розробляє новий варіант модернізації радянської розвідувальної броньованої машини БРДМ-2.