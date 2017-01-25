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С.Кубив с рабочим визитом посетит Индию

С.Кубив с рабочим визитом посетит Индию

Киев • УНН

 • 7796 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В течение 26-28 января министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив будет находиться с рабочим визитом в Республике Индия. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, передает УНН.

В сообщении отметили, что Степан Кубив примет участие в 23-м Саммите Партнерства 2017 "Устойчивый рост экономики государств в условиях глобального экономического порядка" и проведет ряд международных двусторонних встреч.

Также отметили, что на Саммите Степан Кубив представит возможности сотрудничества с Украиной в сфере инноваций, инфраструктуры, промышленности, торговли и примет участие в обсуждении мировых тенденций инновационного и промышленного развития.

В сообщении добавили, что Степан Кубив также присоединится к торжествам по случаю Дня Республики Индия 26 января.

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