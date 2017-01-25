С.Кубив с рабочим визитом посетит Индию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В течение 26-28 января министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив будет находиться с рабочим визитом в Республике Индия. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, передает УНН.
В сообщении отметили, что Степан Кубив примет участие в 23-м Саммите Партнерства 2017 "Устойчивый рост экономики государств в условиях глобального экономического порядка" и проведет ряд международных двусторонних встреч.
Также отметили, что на Саммите Степан Кубив представит возможности сотрудничества с Украиной в сфере инноваций, инфраструктуры, промышленности, торговли и примет участие в обсуждении мировых тенденций инновационного и промышленного развития.
В сообщении добавили, что Степан Кубив также присоединится к торжествам по случаю Дня Республики Индия 26 января.