С.Кубів із робочим візитом відвідає Індію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Протягом 26-28 січня міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів перебуватиме з робочим візитом у Республіці Індія. Про це повідомили у прес-службі Кабміну, передає УНН.
У повідомленні зазначили, що Степан Кубів візьме участь у 23-му Саміті Партнерства 2017 “Стійке зростання економіки держав в умовах глобального економічного порядку” та проведе низку міжнародних двосторонніх зустрічей.
Також наголосили, що на Саміті Степан Кубів презентує можливості співпраці з Україною у сфері інновацій, інфраструктури, промисловості, торгівлі та візьме участь в обговоренні світових тенденцій інноваційного та промислового розвитку.
У повідомленні додали, що Степан Кубів також долучиться до урочистостей з нагоди Дня РеспублікиІндія 26 січня.