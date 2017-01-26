С.Кубив присоединился к празднованию Дня Республики в Индии

"Присоединился к торжествам по случаю Дня Республики - национального праздника Индии. Далее по программе - встреча с Мобашаром Джавадом Аккбаром, государственным министром иностранных дел Индии, сопредседателем украинско-индийской межправительственной комиссии", - сообщил С.Кубив.

Как сообщал УНН, в течение 26-28 января министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив находится с рабочим визитом в Республике Индия.