С.Кубів долучився до святкування Дня Республіки в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час робочого візиту до Індії долучився до святкування Дня Республіки, після урочистостей в нього запланована зустріч з державним міністром закордонних справ Індії Мобашаром Джавадом Аккбаром. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Долучився до урочистостей з нагоди Дня Республіки — національного свята Індії. Далі за програмою — зустріч з Мобашаром Джавадом Аккбаром, державним міністром закордонних справ Індії, співголовою Українсько-індійської міжурядової комісії”, — повідомив С.Кубів.
Як повідомляв УНН, протягом 26-28 січня міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів перебуватиме з робочим візитом у Республіці Індія.