С.Кубів долучився до святкування Дня Республіки в Індії

“Долучився до урочистостей з нагоди Дня Республіки — національного свята Індії. Далі за програмою — зустріч з Мобашаром Джавадом Аккбаром, державним міністром закордонних справ Індії, співголовою Українсько-індійської міжурядової комісії”, — повідомив С.Кубів.

Як повідомляв УНН, протягом 26-28 січня міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів перебуватиме з робочим візитом у Республіці Індія.