С.Горбатюк рассказал, почему у него забрали дело В.Януковича

"Здесь два момента (почему забрали "большое уголовное дело "по В.Януковича - ред.). Первое, выразил Генеральному прокурору свои замечания по применению заочного судопроизводства, последних изменений, которые вносились в мае 2016 года", - сказал он.

С.Горбатюк отметил, что форма закона о заочном судопроизводстве, как утверждают юристы, нарушает Конституцию, нарушает международные конвенции. И если дела передавать в суд, подчеркнул он, это им повредит.

"Я указываю на всю проблематику, которая существует, по объединению производств в одно, о вреде рисков, которые существуют. И обязательно в этом году, несмотря на собранные или несобранные доказательства, но мы должны направить (дела в суд - ред.). Я объясняю, что мы должны делать все, чтобы не навредить делам. На все эти замечания ответа не поступает, зато принимается решение о том, чтобы забрать эти дела, чтобы я на них не мог повлиять и не препятствовал расследовать так как они считают", - отметил он.

С.Горбатюк также отметил, что недавно ему был объявлен выговор, который, по его мнению, является "необоснованным и безосновательным". "Он сделана исключительно для того, чтобы, условно говоря, сделать меня наверное более покладистым. Потому что в нем упомянуты ложные данные и т.п.", - уточнил он.

Он отметил, что "давление (на него - ред.) в той или иной степени - с августа прошлого года. Только фазы его разные: то скрытая, то открытая".

"Вопрос только один ... исключительно в том, что я отстаиваю принципы, должно быть по-закону. Никаких незаконных решений не принимать, никакой работы на пиар. То есть, есть доказательства, сообщили о подозрении. Собрали достаточно (доказательств - ред.) - направляем в суд. Есть основания привлекать лицо, значит дело не будет закрыто безосновательно", - сказал он.

Напомним, в ГПУ сообщили, что с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.

В частности, создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и будут расследовать "Большое уголовное дело" по В.Януковичу и его ближайшего окружения.

Также в ведомстве добавили, что С.Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. По этому Департаментом остается расследования и передача в суд дел по Майдану.