С.Горбатюк рассказал, почему у него забрали дело В.Януковича

ukru
15 марта, 19:03 • 116504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170683 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140554 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132818 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114229 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106319 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102064 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136940 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132651 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127913 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 40378 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 32144 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 21844 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 28098 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 30217 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136940 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136186 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270931 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299903 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45944 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109823 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132651 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115341 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132406 просмотра
Актуальное
С.Горбатюк рассказал, почему у него забрали дело В.Януковича

С.Горбатюк рассказал, почему у него забрали дело В.Януковича

Киев • УНН

 • 19443 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии УНН назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Здесь два момента (почему забрали "большое уголовное дело "по В.Януковича - ред.). Первое, выразил Генеральному прокурору свои замечания по применению заочного судопроизводства, последних изменений, которые вносились в мае 2016 года", - сказал он.

С.Горбатюк отметил, что форма закона о заочном судопроизводстве, как утверждают юристы, нарушает Конституцию, нарушает международные конвенции. И если дела передавать в суд, подчеркнул он, это им повредит.

"Я указываю на всю проблематику, которая существует, по объединению производств в одно, о вреде рисков, которые существуют. И обязательно в этом году, несмотря на собранные или несобранные доказательства, но мы должны направить (дела в суд - ред.). Я объясняю, что мы должны делать все, чтобы не навредить делам. На все эти замечания ответа не поступает, зато принимается решение о том, чтобы забрать эти дела, чтобы я на них не мог повлиять и не препятствовал расследовать так как они считают", - отметил он.

С.Горбатюк также отметил, что недавно ему был объявлен выговор, который, по его мнению, является "необоснованным и безосновательным". "Он сделана исключительно для того, чтобы, условно говоря, сделать меня наверное более покладистым. Потому что в нем упомянуты ложные данные и т.п.", - уточнил он.

Он отметил, что "давление (на него - ред.) в той или иной степени - с августа прошлого года. Только фазы его разные: то скрытая, то открытая".

"Вопрос только один ... исключительно в том, что я отстаиваю принципы, должно быть по-закону. Никаких незаконных решений не принимать, никакой работы на пиар. То есть, есть доказательства, сообщили о подозрении. Собрали достаточно (доказательств - ред.) - направляем в суд. Есть основания привлекать лицо, значит дело не будет закрыто безосновательно", - сказал он.

Напомним, в ГПУ сообщили, что с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.

В частности, создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и будут расследовать "Большое уголовное дело" по В.Януковичу и его ближайшего окружения.

Также в ведомстве добавили, что С.Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. По этому Департаментом остается расследования и передача в суд дел по Майдану.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы