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С.Горбатюк розповів, чому у нього забрали справу В.Януковича

С.Горбатюк розповів, чому у нього забрали справу В.Януковича

Київ • УНН

 • 19444 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі УНН назвав причини, через які у його департаменту забрали "велику кримінальну справу" щодо екс-президента України Віктора Януковича.

"Тут два моменти (чому забрали "велику кримінальну справу" щодо В.Януковича – ред.). Перше, висловив Генеральному прокуророві свої зауваження щодо застосування заочного судочинства, останніх змін, які вносилися у травні 2016", - сказав він.

С.Горбатюк наголосив, що форма закону про заочне судочинство, як стверджують юристи, порушує Конституцію, порушує міжнародні конвенції. І якщо справи передавати до суду, наголосив він, це їм зашкодить.

"Я вказую на всю проблематику, яка існує, щодо об’єднання проваджень в одне, щодо шкідливості ризиків, які існують. І обов’язково в цьому році, не дивлячись на зібрані або незібрані докази, але ми маємо направити (справи до суду – ред.). Я пояснюю, що ми повинні робити все, щоб не нашкодити справам. На ці всі зауваження відповіді не надходить, натомість приймається рішення про те, щоб забрати ці справи, щоб я на них не міг вплинути і не перешкоджав розслідувати так як вони вважають", - зазначив він.

С.Горбатюк також наголосив, що недавно йому була оголошена догана, яка, на його думку, є "необгрунтованою і безпідставною". "Вона зроблена винятково для того, щоб, умовно кажучи, зробити мене напевно більш поступливим. Тому що в ній згадані неправдиві дані і т.п.", - уточнив він.

Він зазначив, що "тиск (на нього – ред.) в тій чи іншій мірі - з серпня минулого року. Тільки фази його різні: то прихована, то відкрита".

"Питання тільки одне… винятково у тому, що я відстоюю принципи, що має бути по-закону. Ніяких незаконних рішень не приймати, ніякої роботи на піар. Тобто, є докази, повідомили про підозру. Зібрали достатньо (доказів – ред.) – направляємо до суду. Є підстави притягати особу, значить справа не буде закрита безпідставно", - сказав він.

Нагадаємо, у ГПУ повідомили, що З метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

Зокрема, створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, які й будуть розслідувати "Велику кримінальну справу" стосовно В.Януковича та його найближчого оточення.

Тако у відомстві додали, що С.Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ по Майдану.

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