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12 марта, 19:49 • 94296 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 123847 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 114794 просмотра

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12 марта, 12:58 • 112090 просмотра

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114201 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140427 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Спасатели освободили пса, который застрял в щели, в Днепре

Спасатели освободили пса, который застрял в щели, в Днепре

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, спасатели в Днепре помогли животному выбраться из ловушки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, пишет УНН-Центр.

Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы освободить собаку, которую зажало в щели между гаражом и бетонными забором.

Как сообщал УНН, спасатели освободили пожилого мужчину, который застрял в своем доме на Черкасщине.

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