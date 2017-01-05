Спасатели освободили пса, который застрял в щели, в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, спасатели в Днепре помогли животному выбраться из ловушки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, пишет УНН-Центр.
Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы освободить собаку, которую зажало в щели между гаражом и бетонными забором.
Как сообщал УНН, спасатели освободили пожилого мужчину, который застрял в своем доме на Черкасщине.