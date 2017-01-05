Рятувальники звільнили пса, який застряг у щілині, у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора, 4 січня, рятувальники у Дніпрі допомогли тварині вибратися з пастки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, пише УНН-Центр.
Рятувальникам знадобилися близько двох годин, аби вивільнити собаку, яку затисло у щілині між гаражем та бетонними парканом.
Як повідомляв УНН, рятувальники звільнили літнього чоловіка, який застряг у своєму будинку на Черкащині.