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Рятувальники звільнили пса, який застряг у щілині, у Дніпрі

Рятувальники звільнили пса, який застряг у щілині, у Дніпрі

Київ • УНН

 • 5882 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора, 4 січня, рятувальники у Дніпрі допомогли тварині вибратися з пастки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, пише УНН-Центр.

Рятувальникам знадобилися близько двох годин, аби вивільнити собаку, яку затисло у щілині між гаражем та бетонними парканом.

Як повідомляв УНН, рятувальники звільнили літнього чоловіка, який застряг у своєму будинку на Черкащині.

Українські Національні Новини

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