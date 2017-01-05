Спасатели освободили летнего мужчину, который застрял в своем доме в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 4 января. УНН. В Золотоноше спасатели освободили мужчину, который в своей квартире попал в ловушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, пишет УНН-Центр.
Так, вчера, 3 января, в пожарно-спасательной части города Золотоноша поступило сообщение, что 86-летний дедушка застрял между трубой отопления и стеной.
Так что подходы к стене были ограничены, а человек жаловался на постоянную боль, самостоятельно освободить дедушку родственникам не удалось.
Мужчине помогли спасателям, которые прибыли на вызов. Применив пожарный и специальный немеханизированный ручной лом они освободили пострадавшего.
На месте происшествия были вызваны врачи, которые осмотрели мужчину. Значительные повреждения дедушка не получил.