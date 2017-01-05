Рятувальники звільнили літнього чоловіка, який застряг у своєму будинку на Черкащині

Так, вчора, 3 січня, до пожежно-рятувальної частини міста Золотоноша надійшло повідомлення, що 86-річний дідусь застряг поміж трубою опалення та стіною.

Через те що підходи до стіни були обмежені, а чоловік скаржився на постійну біль, самостійно звільнити дідуся родичам не вдалося.

Чоловіку допомогли рятувальникам, які прибули на виклик. Застосувавши пожежний та спеціальний немеханізований ручний лом вони вивільнили потерпілого.

На місці події було викликано лікарів, які оглянули чоловіка. Значних пошкоджень дідусь не отримав.